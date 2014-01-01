Интернет магазин запоминающихся подарков

«Вподарок.ру» — интернет магазин подарков для самых близких, любимых и родных, а также коллег и начальников. Здесь вы найдете презент как для детей, так и для взрослых, эксклюзивные наборы для особых дат и мероприятий.

Мы учли все аспекты для удобства выбора и радости от покупки: подробное описание у каждого товара, чтобы вы не покупали кота в мешке;

практичные и декоративные подарки — есть возможность выбора в зависимости от предпочтений получателя;

доставка по всей России — курьер может вручить подарок от вашего имени или же доставить вам в руки;

ручная работа — большая часть товаров из каталога сделана вручную настоящими мастерами и такие работы — гораздо лучше конвейерных.

Хотите приятно удивить и порадовать ребенка? Выберите для него развивающие игры. Получатель — военный, любитель истории или активного отдыха? Удивительные подарки найдутся и для таких людей. Домохозяйкам и хранительницам домашнего очага очень понравятся наборы посуды — украсят и сервант, и праздничный или повседневный стол. И самое главное, что не нужно никуда ехать и тратить время на выбор — для этого есть наш интернет-магазин. Доставка подарков ведется в будни в часы работы магазина.